كورونا يستنزف العراق.. 6 وفيات من الأطباء في غضون 72 ساعة وتسجيل 5 إصابات جديدة في محافظة واحدة

2020/06/19 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت نقابة الاطباء في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 طبيبات و2 من الأطباء في المحافظة بفيروس كورنا المستجد.وقالت النقابة في بيان تلقته “يس عراق” إن “مستشفى الزبير العام سجلت إصابة الطبيب شايع عبود خريبط-أختصاص الجراحة العامة والناظورية وكذلك الطبيبة ميلاد محمد حسن-اختصاص التخدير والعناية المركزة” .واضاف البيان ان […]

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