مباراة ريال مدريد وسوسيداد.. نبأ سار في تدريبات الميرنغي

2020/06/19 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تلقى نادي ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان نبأ سارا، في تدريبات اليوم الجمعة، قبل واجهة ريال سوسيداد، يوم الأحد.ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد، يوم الأحد، عى ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.وتدرب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، على العشب، لأول مرة من فترة التوقف؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.واستأنف لاعبو ريال مدريد التدريبات، بعد الفوز 3/0 على فالنسيا، الخميس، حيث أجرى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في الفوز على فالنسيا تمرينات تعافي.وانتقل لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 22 عاما، لريال مدريد الصيف الماضي، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يوور، لكنه سجل هدفين فقط، وصنع 2 في 24 مباراة.وفاز ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو 3/1 على ريال سوسيداد، في نوفمبر الماضي، لكن مهمة النادي الملكي لن تكون سهلة، إذ خسر الميرنغي 3/4 على ملعبه أمام ريال سوسيداد في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ليودع البطولة.كما خسر ريال مدريد 1/3 أمام ريال سوسيداد في آخر زيارة للنادي الملكي على ملعب أنويتا في مايو 2019، في الجولة الـ37 من اليغا الموسم الماضي.ويملك ريال مدريد 62 نقطة من 29 مباراة، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين فقط عن برشلونة المتصدر، الذي يلاقي إشبيلية في وقت لاحق من اليوم الجمعة، في الجولة الـ30 من الليغا.

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