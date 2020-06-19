الانبار تعلن عن اعادة تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة عن العمل بعد انتهاء اجراءات كورونا

2020/06/19 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، عن اعداد خطة لإعادة تشغيل المصانع الحكومية المتضررة جراء العمليات الارهابية غربي الانبار .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الحكومة المحلية في الانبار وبالتنسيق مع الحكومة المركزية اعدت خطة تهدف الى اعادة تشغيل معملي الفوسفات وسمنت القائم غربي الانبار، […]

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