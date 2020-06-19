هذه مواصفات “صاروخ سوبر دوبر” الذي يتحدث عنه ترمب

2020/06/19 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… على مدى الشهرين الماضيين أشار الرئيس دونالد ترمب إلى ما أسماه “الصاروخ المخادع”.وروج الرئيس للصاروخ الذي لم يسمه على وجه التحديد، ثلاث مرات على الأقل هذا العام، وبدا كأنه يكشف عن تفاصيل سرية حول السلاح الفتاك الجديد من نوعه، وفقا لما نشرته مجلة Popular Mechanics الأميركية.أدلى ترمب بأول تعليقاته حول الأسلحة “الفائقة” […]

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