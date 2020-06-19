بسبب الحفلة الصاخبة.. ابعاد ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف اسود الرافدين

2020/06/19 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارات صارمة بحق اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني بعد اختراقهما لاجراءات الصحة والسلامة في البلاد.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، انه “بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء […]

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