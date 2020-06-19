البلداوي يتحدث لـ”العهد” عن خرق السيادة وقضية رافع العيساوي.. استدعاء السفير التركي لايكفي

2020/06/19 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، اليوم الجمعة، ان بعض السفراء يتدخلون بشكل مباشر في سيادة العراق وهذا خرق واضح للمواثيق الدولية.وقال البلداوي في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ” على الحكومة ان يكون لديها موقف موحد يحافظ على سيادة العراق ودور وزارة الخارجية ضعيف فيما يتعلق بالخروقات التركية على […]

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