وزير الخارجية الأميركي يشن هجوماً حاداً على الصين

2020/06/19 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأوروبيين، الجمعة، من مخاطر “الاعتماد” على الصين التي اعتبر أنها تهدد الديمقراطيات الغربية.وقال خلال مداخلة عبر الإنترنت في قمة كوبنهاغن للديمقراطية إن “الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار” بين الولايات المتحدة والصين، نقلا عن فرانس برس.وأضاف: “لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا.[…]

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