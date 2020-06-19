منظمة الصحة: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا

2020/06/19 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن العالم دخل “مرحلة خطيرة” من جائحة كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: “دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة.الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم.الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها”.[…]

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