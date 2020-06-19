مقتل وإصابة 6 بينهم أفراد أمن في نزاعين قبليين جنوبي العراق

2020/06/19 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان يوم الجمعة بقتل وإصابة ٦ أشخاص بينهم أفراد أمن جراء نزاعين قبليين في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني في البصرة لوكالة شفق نيوز، إن نزاعا عشائريا اندلع بالأسلحة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة ما أدى لمقتل شخص.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن اعتقلت ٢١ متهما على خلفية النزاع.

وشهدت محافظة البصرة أمس الخميس اندلاع نزاعين عشائريين الاول في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة والثاني في منطقة ٥ ميل وسط المحافظة .

وفي ذي قار، قال مصدر أخر لوكالة شفق نيوز، "خمسة منتسبين في الشرطة اصيبوا بجروح أثناء محاولتهم فض نزاع عشائري في سوق الشيوخ" بمحافظة ذي قار.

وأضاف أن النزاع تسبب أيضا بقطع الطريق المؤدي إلى محافظة البصرة.

وكان شاب قد قتل أمس في محافظة ذي قار نتيجة نزاع عشائري اندلع بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر محافظات جنوب العراق بؤرة للنزاعات العشائرية التي تندلع بين فترة وأخرى ويتم فيها استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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