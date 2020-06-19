2020/06/19 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ نينوى

أصدرت خلية الازمة بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، مجموعة قرارات، بينها منع اي شخص من دخول المحافظة ابتداء من يوم غد، وذلك لمنع تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت خلية الازمة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "محافظ نينوى نجم الجبوري، وجه اليوم بغلق جميع مداخل محافظة نينوى بشكل تام ومنع دخول اي شخص اليها منعا باتا اعتبارا من صباح يوم غد وحتى اشعار اخر، وعدم استقبال الوافدين من خارج العراق في الوقت الحاضر إلى المحافظة".

ووجه الجبوري خلية الازمة "الطلب من قادة العمليات توجيه قادة التشكيلات بحجر الحالات المشتبه بها لأفراد القوات المسلحة في ثكناتهم العسكرية مع أخذ تعهدات من الآمرين بالالتزام بحجر المشتبه بهم لحين ظهور نتائج الفحص المختبري PCR".

ودعا رئيس خلية الازمة أهالي مدينة الموصل إلى "البقاء في منازلهم أثناء ساعات حظر التجوال (وحتى في اوقات رفع الحظر) قدر الإمكان وعدم الخروج الا للحالات الطارئة لخطورة الوضع"، موجها بـ"منع التجمعات البشرية منعا باتا مثل حفلات الاعراس ومجالس العزاء والولائم".

وطالب محافظ نينوى الأهالي بـ"الالتزام بالشروط الصحية الوقائية وارتداء الكمامات وخصوصا اثناء ساعات رفع حظر التجوال الجزئي والذي يبدأ من يوم الاحد الساعة 5 صباحا حتى الساعة 6 مساءً، وستقوم الاجهزة الامنية بمحاسبة المخالفين طبقا للقانون".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينها منع اي شخص من دخولها ابتداء من يوم غد.. نينوى تصدر قرارات جديدة للحد من الجائحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينها منع اي شخص من دخولها ابتداء من يوم غد.. نينوى تصدر قرارات جديدة للحد من الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).