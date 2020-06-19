2020/06/19 | 20:55 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي، الجمعة، حكومة منطقة كردستان العراق بـ"الفشل" في أداء مهامها، داعياً رئيس الحزب ...
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني يدعو لحل الحكومة بكردستان العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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