الوطني الكردستاني يدعو لحل الحكومة بكردستان العراق

2020/06/19 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي، الجمعة، حكومة منطقة كردستان العراق بـ"الفشل" في أداء مهامها، داعياً رئيس الحزب ...

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