بعد فيديو “كورونا نمونة”.. إبعاد لاعبين اثنين عن منتخب العراق وفرض غرامة مالية بسبب حفلة “حناء”

2020/06/19 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي، اليوم الجمعة، قرار إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب بعد ظهورهم في حفل “حناء” ضرغام إسماعيل في ظل تفشي وباء كورونا.وذكرت الهيئة في بيان تلقته “يس عراق” أنه “بعد […]

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