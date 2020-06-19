2020/06/19 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ راكان سعيد. وذكر المكتب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تابع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا، الحالة الصحية للواء علي كمال قائد شرطة كركوك”. وأضاف، أن الجبوري، “على تواصل دائم مع الكوادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة قائد شرطة محافظة كركوك بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة قائد شرطة محافظة كركوك بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).