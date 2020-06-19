مطالبة رسمية بتضمين اللغة الكوردية في الكتب الحكومية ببغداد

2020/06/19 | 20:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الثقافة في البرلمان العراقي بشار الكيكي، يوم الجمعة، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي بتضمين اللغة الكوردية في الكتب والمخاطبات الرسمية.

وقال الكيكي في كتاب رسمي بعثه إلى الغزي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة خلو الكتب والمخاطبات الرسمية في مؤسسات الحكومة الاتحادية من اللغة الكوردية ووصل الأمر إلى حذفها من عناوين الكتب والمراسلات الرسمية".

وأضاف أن "هذا يعد مخالفة صريحة للمادة 4 من الدستور والتي تشير الى ، اولا اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، وثالثا تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين".

وتابع الكيمي "كذلك مخالفة القانون اللغات رقم 7 لسنة ۲۰۱4 في موادها (۲ و ۳ و 5 و 6 و ۷)، لذلك نود التاكيد على تطبيق هذه المادة الدستورية ونص قانون اللغات التي تجسد تنوع المجتمع العراقي ووطنه وتعزز الانتماء الوطني للبلد.

وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال محمد شكور، امس الخميس، عن إزالة اللغة الكوردية من كتب مكتب رئيس الوزراء، عادا اياها مخالفة دستورية واضحة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

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