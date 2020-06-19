وزارة الدفاع: العثورعلى عدد من العبوات الناسفة في قضاء سنجار

2020/06/19 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، العثور على عدد من العبوات الناسفة في قضاء سنجار.وقالت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، انه “بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الستين الفرقة عشرين عملية بحث وتفتيش في قرية الرمبوسي التابعة لناحية القيروان في قضاء سنجار تم خلالها […]

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