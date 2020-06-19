كردستان تسجل ٦ وفيات و٢٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

2020/06/19 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ٦ وفيات و٢٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن ” ٥ وفيات سجلت في السليمانية، بينما كانت حالة الوفاة السادسة في حلبجة” .وأوضحت أن ” ١٤٢ إصابة شخصت في السليمانية، و٤٠ في […]

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