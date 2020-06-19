2020/06/19 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي : نقابة الصحفيين العراقيين تتعهد بنقل الصحفي الرياضي يوسف فعل وزوجته الى خارج البلد للعلاج اذا تطلب الامر ذلك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 21:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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