اتحاد الكرة يقرر حرمان ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من اللعب بصفوف المنتخب

2020/06/19 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قرّرت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي ، بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، ابعاد لاعبين عن صفوف المنتخب بسبب خرقهم التعليمات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان انه بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالأخرين والإبتعاد عن التجمعات فضلاً عن المساهمة في التقليل والإستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره ، عليه تقرر الآتي:*إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب.على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا.وطالبت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي لاعبي كرة القدم جميعاً في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفايروس اللعين بخاصة نحن نعيش الآن أياماً قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء.

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