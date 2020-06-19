بالصور .. اجراءات مشددة في قضاء الشطرة بسبب ازدياد الاصابات بكورونا

2020/06/19 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قار شهد قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار اليوم الجمعة اجراءات امنية مشددة ،تمثلت بغلق المحال التجارية وتحديد حركة المركبات .

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