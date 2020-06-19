1560 مسجدا في مكة تفتح أبوابها للمصلين فجر الأحد القادم

2020/06/19 | 21:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح 1560 مسجداً وجامعاً أبوابه في مكة لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع 90 يوماً، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.في الوقت الذي هيأت فيه فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال […]

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