بقرار من الاتحاد.. ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي خارج صفوف المنتخب الوطني

2020/06/19 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إبعاد اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني وفرض غرامية مالية بحقهما، بعد “مخالفتهما” تعليمات خلية الأزمة بخصوص الحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل […]

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