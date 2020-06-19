“البشائر” تحذر من صفقات مشبوهة لتبرئة شخصيات سياسية مُدانة بارتكاب جرائم ارهابية

2020/06/19 | 21:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت حركة بشائر الخير، الجمعة، من تمرير صفقات سياسية مشبوهة لتبرئة شخصيات سياسية مُدانة بارتكاب جرائم ارهابية.وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه اننا “نسمع عن محاولات تجري لعقد صفقات سياسية تهدف لتبرئة شخصيات سياسية مُدانة بارتكاب جرائم واعمال ارهابية بحق شعبنا العزيز، خلال سنوات المواجهة مع الارهاب، التي تحمَّل فيها […]

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