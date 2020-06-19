رقمٌ قياسي لإصابات “كورونا” بالعراق.. نقصٌ في الأوكسجين والمستشفيات لا تستوعب الوفيات

2020/06/19 | 21:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى يسجّل #العراق رقماً قياسياً في إصابات فيروس #كورونا بتسجيل /1635/ إصابة، فيما لا تزال الوفيات في ارتفاع بتسجيل /69/ وفاة في هذا اليوم.#وزارة_الصحة العراقية قالت، إنها فحصت /11.226/ نموذجاً في كافة مختبرات…

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