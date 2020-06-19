بعد الاستهانة بكورونا.. ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يبعدان عن صفوف المنتخب الوطني مع غرامة مالية

2020/06/19 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اصدرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارات صارمة بحق اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني بعد اختراقهما لاجراءات الصحة والسلامة في البلاد.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه “بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالأخرين والإبتعاد عن التجمعات فضلاً عن المساهمة في التقليل والإستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قرّرت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ستريشكو كاتانيتش:إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا”.واوضح ان “الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعاً في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفايروس اللعين بخاصة نحن نعيش الآن أياماً قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء”.وظهر اللاعبين في مقطع فيديو، وهما يحضران حفلة صاخبة وعدم الامتثال لاجراءات الصحة والسلامة في البلاد.

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