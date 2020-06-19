صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ177 حالة في رقعتها

2020/06/19 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي، للإصابات الـ177 حالة ضمن رقعتها الجغرافية.

وذكرت صحة الكرخ، في بيان، أن اربعة اصابت سُجلت في كم من ابوغريب، والاسكان، والمحمودية، والمنصور، وحي الجهاد، وثلاثة اصابات في كل من ابو دشير، والاعلام، وچكوك".

ولفت الى أن حالة واحدة سُجلت في كل من "البياع، التراث، الرحمانية، الشرطة الرابعة، الشرطة الخامسة، الصالحية، العطيفية، اللطيفية، المعالف، المواصلات، القادسية، واليوسفية"، مضيفة أن حالتين اثنين سُجلت في كل من "حي الخضراء، وشارع حيفا، وحي البابل، والطوبجي، واثنين من سكنة بابل".

وأكملت أن "الحرية، سجلت 20 حالة، والدورة 14، والدولعي 7، والشعلة 17، والعامرية 5، والعلاوي 6، وغزالية 12، والكاظمية 11، والكرخ 5، واليرموك 6، وحي العامل، وسكنة جانب رصافة 18".

ونبهت على تسجيل "وفاة/ 66 سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج، ووفاة/43سنة/الشرطة الخامسة/محلة867، ووفاة/54سنة/ حي العامل/محلة813، ووفاة/68سنة/ابو دشير/ محلة854، و وفاة/69سنة/الشعلة/الدوانم، ووفاة/54سنة/الكاظمية/محلة421".

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