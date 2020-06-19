2020/06/19 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ نينوى

أصدرت خلية الازمة بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، مجموعة قرارات، بينها منع اي شخص من دخول المح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظة عراقية تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظة عراقية تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).