بأمر من كورونا.. نينوى مغلقة بالكامل إلى إشعار أخر 

2020/06/19 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت خلية الازمة بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، مجموعة قرارات، بينها منع اي شخص من دخول المحافظة ابتداء من يوم غد، وذلك لمنع تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكرت خلية الازمة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “محافظ نينوى نجم الجبوري، وجه اليوم بغلق جميع مداخل محافظة نينوى بشكل تام ومنع […]

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