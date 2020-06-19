صحة بغداد الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بكورونا

2020/06/19 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أوضحت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بفيروس كورونا في جزء من العاصمة .وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة ان “التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ وعددها 177 والوفيات 6 حالات: -ابو دشير/ ٣ اصابات – ابوغريب/ ٤ اصابات – الاسكان/ ٤ اصابات – […]

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