2020/06/19 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبرت حركة البشائر، اليوم الجمعة، محاولات تبرئة شخصيات مدانة بـ” الإرهاب” بأنها تفتح باباً لتبرئة جميع القتلة.وذكرت الحركة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، :”نسمع عن محاولات تجري لعقد صفقات سياسية تهدف لتبرئة شخصيات سياسية مُدانة بارتكاب جرائم واعمال ارهابية بحق شعبنا العزيز، خلال سنوات المواجهة مع الارهاب، التي تحمَّل فيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة البشائر: محاولات تبرئة شخصيات مدانة بـ” الإرهاب” تفتح باباً لتبرئة جميع القتلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة البشائر: محاولات تبرئة شخصيات مدانة بـ” الإرهاب” تفتح باباً لتبرئة جميع القتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).