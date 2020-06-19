ديالى تسجل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 3 للكوادر الصحية

2020/06/19 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن مصدر في خلية الازمة بمحافظة ديالى، الجمعة، عن تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 3 للكوادر الصحية.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء فحص 223 مسحة في مختبر الصحة العامة ببعقوبة لافتا الى ان من بين المصابين 3 من الكوادر الصحية”.[…]

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