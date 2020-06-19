2020/06/19 | 21:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كوردستان تدين القصف التركي وتدعو مقاتلين كورد لمغاردة أراضيها

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