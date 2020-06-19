2020/06/19 | 21:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يفقد بعض مكاسبه متأثرا بمخاوف تراجع اقتصادي بسبب كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يفقد بعض مكاسبه متأثرا بمخاوف تراجع اقتصادي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يفقد بعض مكاسبه متأثرا بمخاوف تراجع اقتصادي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).