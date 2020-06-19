وزير الصحة يطلع على المراحل الاخيرة لتهيئة معرض بغداد للحجر الصحي      

2020/06/19 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اطلع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يرافقه الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي مساء اليوم الجمعة ،على المراحل الاخيرة والاستعدادات الختامية لتهيئة أماكن اضافية للحجر الصحي في معرض بغداد الدولي.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان” وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اطلع يرافقه الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي مساء اليوم الجمعة ،على […]

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