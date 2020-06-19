فيديو- وفاة ثلاثة أطفال وفقدان اثنين آخرين بسبب أمطارٍ غزيرة ضربت عدة مخيمات غربي “إدلب”

2020/06/19 | 21:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ثلاثة أطفال وفُقد طفلان آخران، غرقاً، اليوم الجمعة، بسبب أمطارٍ غزيرة وسيولٍ جارية ضربت العديد من المخيمات العشوائية غربي #إدلب.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «عاصفة هوائية وأمطار غزيرة تسببت في تضرر عشرات…

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