اخصائي بالصحة العامة: سنفقد السيطرة على كورونا أذا لم تتوفر هذه المستلزمات

2020/06/19 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الاخصائي بالصحة العامة في دائرة صحة الرصافة ببغداد، الدكتور علي الطاهر، اليوم الجمعة، اننا قريبين من فقدان السيطرة على وباء كورونا مالم يتم توفير المستلزمات الطبية ولا وجود لأسرة بالمستشفيات .وقال الطاهر، في حديث متلفز لـقناة “العهد”، إن “ازدياد اعداد الإصابات بفيروس كورونا سببه قلة المستشفيات الميدانية وسنقوم بتوفيرها بأقرب وقت”، […]

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