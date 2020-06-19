ذكرى مرور عامين على سجني.. فهل انتصر الإسلام - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2020/06/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي ذكرى مرور عامين على سجني ..



فهل انتصر الإسلام؟تمر بعد أيام الذكرى الثانية لصدور حكم إدانتي ودخولي السجن في الكويت، بعد أن صدر حكم قضائي نافذ بحبسي لمدة شهرين تحت مسمى ازدراء أديان على خلفية مقابلة شخصية لي على قناة الجزيزة تحدثت فيها عن التطبيقات الإسلامية للحدود الدينية، وكذلك بسبب مجموعة من التغريدات النقدية للإسلام على منصة تويتر.



تلك المنصة التي وجدت من أجل حرية الرأي والتعبير والفكر وتباد ......





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