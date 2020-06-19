عطل فى “واتس آب” حول العالم يتسبب بمشاكل في التطبيق واختفاء ميزتين

2020/06/19 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتس آب من مشاكل فى استخدام التطبيق، إذ اختفى بشكل مفاجئ شريط الحالة Last seen، كما لم يعد المستخدمين قادرين على معرفة إذا ما كان الشخص الذى يتحدثون معه نشط على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing و Online.وأكد موقع Down Detector أن شكاوى […]

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