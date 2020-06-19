برلماني يطالب أمريكا بتعويض العراق عن ما هدمته من بنى تحتية خلال الحرب على داعش

2020/06/19 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، الجمعة (19 حزيران 2020)، الولايات المتحدة الامريكية بتعويض العراق عن التدمير الذي لحق بالمناطق الغربية والشمالية جرّاء معارك تحريرها من تنظيم داعشي.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "واشنطن دمرت العراق على عكس ما عمرته، من خلال عمليات القصف العشوائي والتدخل في الشأن السياسي والاقتصادي".

وأضاف، أن "القوات الامريكية والتحالف الدولي عملا على تهديم البنى التحتية في المناطق التي كان يحتلها التنظيم، من خلال القصف العشوائي والعنيف للمدن، والدوائر، والبيوت".

وأشار إلى أن "ما دمرته واشنطن في تلك المدن أكثر مما دمره تنظيم داعش الإرهابي خلال ثلاث سنوات"، مشدداً على "ضرورة مطالبة واشنطن بتعويض تلك الخسائر الفادحة".

وشارك التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والمخصص لمحاربة تنظيم داعش، في معارك العراق ضد التنظيم المذكور آنفا، ووجه ضربات عديدة لبعض مواقع التنظيم الإرهابي، إضافة إلى أن بعض تلك الضربات أخطأت أهدافها، بحسب بعض الآراء.

وصوت مجلس النواب العراقي، مطلع السنة الحالية، على خروج جميع القوات الأجنبية بما فيها التحالف الدولي، بعد إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال زعيم فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وبعد التصويت البرلمان، وعقب انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق، أعلن التحالف الدولي، انسحابه من العديد من مقاره وتسليمها للقوات الأمنية العراقية، مع الإبقاء على عدد من قواته في بعض القواعد بالعراق.

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