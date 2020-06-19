الجهاد الإسلامي: نعول على انتفاضة جماهيرية لمواجهة خطة الضم

2020/06/19 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي احمد المدلل ان الموقف الأردني والمواقف الأوروبية الرافضة لجريمة الضم الإسرائيلية مطلوبة ومثمنة لكنها ليست كافية امام جريمة التطهير العرقي التي ينوي ارتكابها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.و أضاف المدلل في تصريح صحفي، “إن العدو ماضٍ في جريمة الضم وتنفيذ بنود صفقة القرن وتشكلت الحكومة […]

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