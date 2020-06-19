2020/06/19 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد القصف التركي.. حكومة الاقليم لمقاتلين كرد: غادروا أراضينا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد القصف التركي.. حكومة الاقليم لمقاتلين كرد: غادروا أراضينا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد القصف التركي.. حكومة الاقليم لمقاتلين كرد: غادروا أراضينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).