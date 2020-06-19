أسعار النفط.. هبوط بعد ارتفاع

2020/06/19 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط مساء الجمعة، بعد ارتفاع سجلته في وقت سابق اليوم، وذلك بسبب مخاوف استمرار انتشار كورونا، واحتمال أن يقوض هذا تعافي الاقتصاد الأميركي.وبحلول الساعة 19:41 بتوقيت بغداد، سجل برنت 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.وهبط الخام الأميركي 29 سنتا إلى 39.15 […]

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