أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف ركود اقتصادي بسبب كورونا

2020/06/19 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هبطت أسعار النفط الجمعة بشكل كبير بعد ارتفاع سجلته في وقت سابق اليوم، وذلك بسبب مخاوف استمرار انتشار كورونا، واحتمال أن يقوض هذا تعافي الاقتصاد الأمريكي.وبحلول الساعة 16:41 بتوقيت غرينتش، سجل برنت 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.وهبط الخام […]

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