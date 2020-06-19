وزير الصحة: سنصنع علاج Avifavir وسيبدأ استعماله خلال أيام

2020/06/19 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليومي الجمعة، أن العراق سيصنع علاج Avifavir ، فيما بيّن أن استعماله سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

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