نوري المالكي يستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين

2020/06/19 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين.وقال مكتب المالكي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان الاخير "استقبل اليوم وزير الخارجيةفؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والتصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية ،كما تم مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه البلد بشكل عام والحكومة بشكل خاص، وتداعيات وباء كورونا والوضعالاقتصادي والسياسي والإجراءات الحكومية ببناء هياكل الوزارات والهيئات وتعزيزها بالدرجات العليا الكفوءة وإشراك جميع الكتل والمكونات في إدارة هذه المؤسسات".واكد المالكي، على "ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها مع عدم السماح لاستخدامأراضي العراق مَقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بدول الجوار ، داعيا الى تعزيز علاقات العراق مع العالم على وفق مبدأتفعيل المصالح المُشترَكة، وتحقيق التوازن في مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة، والعالم".بدوره اكيد الوزير ان "وزارة الخارجية ستسعى إلى فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك، والتنسيق بمُختلِف المجالاتولاسيّما الاستثمار، والتبادل التجاريّ، وإعادة الإعمار".

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