صحة الكرخ تسجل 177 إصابة جديدة و6 وفيات وتبين توزيعها الجغرافي

2020/06/19 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد سجلت دائرة صحة بغداد /الكرخ، اليوم الجمعة، 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة إضافة إلى 196 حالة شفاء تام من الفيروس.واوضحت الدائرة، في بيان لها اليوم تلقته وكالة اين، التوزيع الجغرافي للإصابات والوفيات حيث وزعت كالآتي :الإصابات :-ابو دشير/ ٣ اصابات- ابوغريب/ ٤ اصابات- الاسكان/ ٤ اصابات- الاعلام/ ٣ اصابات- البياع/ ١ اصابة- التراث/ ١ اصابة- الحرية/ ٢٠ اصابة- الدورة/ ١٤ اصابة- الدولعي/ ٧ اصابات- الرحمانية/ ١ اصابة- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة- الشرطة الخامسة/ ١ اصابة- الشعلة/ ١٧ اصابة- الصالحية/ ١ اصابة- الطوبجي/ ٢ اصابة- العامرية/ ٥ اصابات- العطيفية/ ١ اصابة- العلاوي/ ٦ اصابات- الغزالية/ ١٢ اصابة- القادسية/ ١ اصابة- الكاظمية/ ١١ اصابة- الكرخ/ ٥ اصابات- اللطيفية/ ١ اصابة- المحمودية/ ٤ اصابات- المعالف/ ١ اصابة- المنصور/ ٤ اصابات- المواصلات/ ١ اصابة- اليرموك/ ٦ اصابات- اليوسفية/ ١ اصابة- چكوك/ ٣ اصابات- حي الجهاد / ٤ اصابات- حي الخضراء/ ٢ اصابة- حي العامل/ ٧ اصابات- شارع حيفا/ ٢ اصابة- سكنة بابل/ ٢ اصابة- سكنة جانب رصافة/ ١٨ اصابة الوفيات:- وفاة/٦٦سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج- وفاة/٤٣سنة/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧- وفاة/٥٤سنة/ حي العامل/محلة٨١٣- وفاة/٦٨سنة/ابو دشير/ محلة٨٥٤- وفاة/٦٩سنة/الشعلة/الدوانم- وفاة/٥٤سنة/الكاظمية/محلة٤٢١

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