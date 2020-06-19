2020/06/19 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: سنتجه لتفرغ المستشفيات لمعالجة المرضى بالتزامن مع الاسراع بتقديم الخدمات للمصابين بكورونا

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