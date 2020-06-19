2020/06/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كردستان

استنكرت حكومة إقليم كردستان الهجمات التركية الأخيرة داخل أراضي الإقليم، مطالبة تركيا باحترام سيادة أراضي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان "نراقب ببالغ القلق والأسف أحداث المناطق الحدودية اليوم والأيام الماضية، والتي أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية للمدنيين وسكان قرى المنطقة".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تشجب التسبب باستشهاد وإلحاق الأذى بالمواطنين من أي طرف كان ومهما كانت الأسباب".

وتابع: "ندعو جمهورية تركيا إلى احترام سيادة أراضينا ووطننا، كما يجب على حزب العمال الكردستاني إخلاء هذه المناطق لكي لا يكون سبباً لإثارة التوترات في المناطق الحدودية بالإقليم".

وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان ترغب ببناء علاقات صداقة مع دول الجوار ولا تريد اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لمهاجمة أي دولة".

واختتم البيان بتقديم التعازي لذوي الضحايا وتمني الشفاء العاجل للجرحى.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة الرد السريع، اليوم الجمعة، القبض على احد المطلوبين الفارين الى اقليم كردستان.

وذكر بيان للرد السريع ان "قوة من فوج مغاوير واستخبارات قيادتنا القوا القبض على احد المطلوبين للقضاء والفارين الى اقليم كردستان&quo

بغداد اليوم _ دهوك

أفاد عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، في دهوك، علي ورهان، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 5 مواطنين وموجة نزوح للأهالي من بعض المناطق، نتيجة القصف التركي الذي مايزال مستمرا على المحافظة.

وقال علي ورهان، في حديث لـ(بغدا

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مراسل بغداد اليوم في دهوك، الجمعة، بان العشرات من المواطنين نضموا تظاهرات رافضة للقصف التركي شمال العراق.

وقال مراسلنا، إن العشرات نضموا تظاهرات في ناحية شيلادزي بدهوك رفضا للاعتداء التركي على الاراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن القصف التركي شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن القصف التركي شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).