الصحة تعلن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها


الصحة تعلن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها
2020/06/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس...

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