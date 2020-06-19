الصحة تعلن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها

2020/06/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس...





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