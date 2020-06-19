2020/06/19 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تعلن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تعلن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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