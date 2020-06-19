بعد مخالفتهما إجراءات الوقاية .. علاء مهاوي وضرغام إسماعيل خارج المنتخب الوطني

2020/06/19 | 22:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر اتحاد الكرة العراقي، قرارًا يقضي بإبعاد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل، وعلاء مهاوي، على خلفية مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد ببيان صدر في 19 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي، والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين والابتعاد عن التجمعات فضلًا عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، قرّرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ستريشكو كاتانيتش، إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني".

وتابع "إضافة لذلك تقرر فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".

أضاف أن "الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعًا في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع، وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفيروس اللعين خاصة نحن نعيش الآن أيامًا قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".

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