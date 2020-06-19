1635 إصابة جديدة في العراق.. كورونا يصيب قائد شرطة كركوك


1635 إصابة جديدة في العراق.. كورونا يصيب قائد شرطة كركوك
2020/06/19 | 22:35 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها سجلت 1635 إصابة جديدة.   

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (11226) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (425192)". 

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1635) إصابة في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   302

بغداد / الكرخ     177  

مدينة الطب       38

النجف الأشرف   75

السليمانية     173

أربيل        47  

دهوك   4  

كربلاء      67

كركوك    67 

ديالى     44  

واسط     103

البصرة    97  

ميسان    110

بابل    154  

الديوانية  64

ذي قار     63 

الأنبار  27 

نينوى    8 

صلاح الدين  15

  - الشفاء:  872 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة 140  

بغداد الكرخ   196  

مدينة الطب  37  

النجف      43

السليمانية  23 

أربيل     67  

دهوك   4  

كربلاء   38  

كركوك   9  

ديالى  2 

واسط  69  

البصرة    43  

ميسان     70  

بابل     46

ذي قار  25 

الديوانية  33  

الأنبار    11 

نينوى  6 

صلاح الدين  10  

  -الوفيات  69 حالة  وكما يلي :  

بغداد الرصافة  15  

بغداد الكرخ   6 

مدينة الطب  9  

النجف      2

السليمانية 7 

كربلاء    1  

كركوك   4

ديالى   2  

واسط    3  

البصرة   4

ميسان  1  

بابل     2

الديوانية 7

ذي قار    4

الأنبار  1  

صلاح الدين  1 

  مجموع الإصابات:  27352 

مجموع حالات الشفاء: 12205

الراقدين الكلي:   14222

الراقدين في العناية المركزة:   200

مجموع الوفيات:   925

وفي الأثناء، أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ راكان سعيد.  

 أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا

قال المكتب، في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تابع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، الحالة الصحية للواء علي كمال قائد شرطة كركوك".  

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أضاف، أن الجبوري، "على تواصل دائم مع الكوادر الصحية البطلة وقيادة الشرطة في متابعة الوضع الصحي للأخ قائد الشرطة بعد إصابته بفيروس كورونا، وندعو الله أن يمن عليه وعلى جميع أبناء الشعب العراقي ومواطني كركوك بالسلامة والعافية".  

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