1635 إصابة جديدة في العراق.. كورونا يصيب قائد شرطة كركوك

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (11226) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (425192)".
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1635) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 302
بغداد / الكرخ 177
مدينة الطب 38
النجف الأشرف 75
السليمانية 173
أربيل 47
دهوك 4
كربلاء 67
كركوك 67
ديالى 44
واسط 103
البصرة 97
ميسان 110
بابل 154
الديوانية 64
ذي قار 63
الأنبار 27
نينوى 8
صلاح الدين 15
- الشفاء: 872 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 140
بغداد الكرخ 196
مدينة الطب 37
النجف 43
السليمانية 23
أربيل 67
دهوك 4
كربلاء 38
كركوك 9
ديالى 2
واسط 69
البصرة 43
ميسان 70
بابل 46
ذي قار 25
الديوانية 33
الأنبار 11
نينوى 6
صلاح الدين 10
-الوفيات 69 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 9
النجف 2
السليمانية 7
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 2
واسط 3
البصرة 4
ميسان 1
بابل 2
الديوانية 7
ذي قار 4
الأنبار 1
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات: 27352
مجموع حالات الشفاء: 12205
الراقدين الكلي: 14222
الراقدين في العناية المركزة: 200
مجموع الوفيات: 925
وفي الأثناء، أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ راكان سعيد.
أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا
قال المكتب، في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تابع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، الحالة الصحية للواء علي كمال قائد شرطة كركوك".
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أضاف، أن الجبوري، "على تواصل دائم مع الكوادر الصحية البطلة وقيادة الشرطة في متابعة الوضع الصحي للأخ قائد الشرطة بعد إصابته بفيروس كورونا، وندعو الله أن يمن عليه وعلى جميع أبناء الشعب العراقي ومواطني كركوك بالسلامة والعافية".
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