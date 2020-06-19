1635 إصابة جديدة في العراق.. كورونا يصيب قائد شرطة كركوك

2020/06/19 | 22:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها سجلت 1635 إصابة جديدة.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (11226) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (425192)".

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1635) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 302

بغداد / الكرخ 177

مدينة الطب 38

النجف الأشرف 75

السليمانية 173

أربيل 47

دهوك 4

كربلاء 67

كركوك 67

ديالى 44

واسط 103

البصرة 97

ميسان 110

بابل 154

الديوانية 64

ذي قار 63

الأنبار 27

نينوى 8

صلاح الدين 15

- الشفاء: 872 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 140

بغداد الكرخ 196

مدينة الطب 37

النجف 43

السليمانية 23

أربيل 67

دهوك 4

كربلاء 38

كركوك 9

ديالى 2

واسط 69

البصرة 43

ميسان 70

بابل 46

ذي قار 25

الديوانية 33

الأنبار 11

نينوى 6

صلاح الدين 10

-الوفيات 69 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 9

النجف 2

السليمانية 7

كربلاء 1

كركوك 4

ديالى 2

واسط 3

البصرة 4

ميسان 1

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 4

الأنبار 1

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات: 27352

مجموع حالات الشفاء: 12205

الراقدين الكلي: 14222

الراقدين في العناية المركزة: 200

مجموع الوفيات: 925

وفي الأثناء، أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ راكان سعيد.

أصيب قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء علي كمال، بفيروس كورونا

قال المكتب، في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تابع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، الحالة الصحية للواء علي كمال قائد شرطة كركوك".

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أضاف، أن الجبوري، "على تواصل دائم مع الكوادر الصحية البطلة وقيادة الشرطة في متابعة الوضع الصحي للأخ قائد الشرطة بعد إصابته بفيروس كورونا، وندعو الله أن يمن عليه وعلى جميع أبناء الشعب العراقي ومواطني كركوك بالسلامة والعافية".

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